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Суд арестовал подозреваемую в убийстве школьника девушку

Источник:
Sibnet.ru
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Суд в городе Братске Иркутской области арестовал 16-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве знакомого 14-летнего школьника. Ближайшие два месяца она проведет в СИЗО, сообщило региональное СУ СК России.

Следствие установило, что 14-летний подросток гулял в компании товарищей на площади у драматического театра. В какой-то момент он поссорился с 16-летней девочкой. Момент ссоры и последующего убийства попал на видео.

На кадрах заметно, как девушка выхватывает нож-бабочку и бьет подростка в живот. Мальчик упал не сразу, он прошел еще несколько метров. Девушка быстро ушла с места происшествия.

Прохожие вызвали скорую помощь, но довезти школьника до больницы не успели, он умер по дороге. Девушку в этот же день нашли и задержали полицейские. Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Максимальная санкция по этой статье — 15 лет лишения свободы.

В пятницу Братский городской суд по ходатайству следствия заключил девушку под стражу. Ей предстоит провести в СИЗО два месяца.

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Иркутск #Криминал #ЧП
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