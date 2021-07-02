Вербовщик в ИГ получил срок в Красноярском крае

Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Красноярского края, вербовавшего людей для запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Красноярец проникся идеями радикального ислама и вербовал людей для оказания медицинской и иной помощи боевикам. По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература и флаг террористической организации.

«Решением 1-го Восточного окружного военного суда данное лицо признано виновным в инкриминируемом преступлении, с назначением наказания в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ФСБ.