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Вербовщик в ИГ получил срок в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Красноярского края, вербовавшего людей для запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Красноярец проникся идеями радикального ислама и вербовал людей для оказания медицинской и иной помощи боевикам. По месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, экстремистская литература и флаг террористической организации.

«Решением 1-го Восточного окружного военного суда данное лицо признано виновным в инкриминируемом преступлении, с назначением наказания в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ФСБ.

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