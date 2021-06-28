Родители в Бурятии сняли видео с лайфхакам для выпускников

Родители выпускников одной из школ в Бурятии сняли видео, где поделились лайфхаками для будущей студенческой жизни. Ученикам объяснили, как сдать экзамен, если не ходил на пары, можно ли поесть на 100 рублей и зачем дружить со старостой.

Ролик появился в Instagram и меньше, чем за сутки собрал более 45 тысяч лайков. На кадрах родители будущих студентов объясняют, с чем им придется столкнуться. Например, «если опаздываешь на пары, дружи со старостой».

Также родители рассказали, как сдать сессию, когда помогает монетка, а когда нецензурная брань. Почему студент, заходя в магазин, должен знать все о сложных вычислениях, как сытно пообедать на 100 рублей и где можно подзаработать.

Родители на видео сами выступили в роли студентов. Получилось забавно, посчитали подписчики. «Мне бы такие советы в свое время! Отличный ролик! Даже всплакнула и посмеялась, конечно» — написали одни. «Халяву-то в открытую зачетку ловят», — поправили другие.

Необычное видео, где взрослые креативят с напутствиями детям, сняли и родители в Чите — клип на мотив «Лесника» группы «Король и шут». Видеограф, работающий с заказчиками сказал, что взрослые проявили себя с самой необычной стороны.