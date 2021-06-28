НАВЕРХ
Актуальная тема
Экзамены
Актуальная тема
Экзамены
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Родители в Бурятии сняли видео с лайфхакам для выпускников

Источник:
Sibnet.ru
300 0

Родители выпускников одной из школ в Бурятии сняли видео, где поделились лайфхаками для будущей студенческой жизни. Ученикам объяснили, как сдать экзамен, если не ходил на пары, можно ли поесть на 100 рублей и зачем дружить со старостой.

Ролик появился в Instagram и меньше, чем за сутки собрал более 45 тысяч лайков. На кадрах родители будущих студентов объясняют, с чем им придется столкнуться. Например, «если опаздываешь на пары, дружи со старостой».

Также родители рассказали, как сдать сессию, когда помогает монетка, а когда нецензурная брань. Почему студент, заходя в магазин, должен знать все о сложных вычислениях, как сытно пообедать на 100 рублей и где можно подзаработать.

Родители на видео сами выступили в роли студентов. Получилось забавно, посчитали подписчики. «Мне бы такие советы в свое время! Отличный ролик! Даже всплакнула и посмеялась, конечно» — написали одни. «Халяву-то в открытую зачетку ловят», — поправили другие.

Необычное видео, где взрослые креативят с напутствиями детям, сняли и родители в Чите — клип на мотив «Лесника» группы «Король и шут». Видеограф, работающий с заказчиками сказал, что взрослые проявили себя с самой необычной стороны.

Тема: Экзамены
Вместо репетиторов: как работает онлайн-сервис «Лицей»
Апелляция ЕГЭ: как добавить баллы
Число красноярских стобалльников ЕГЭ по литературе побило рекорд
Сибирские вузы вошли топ-300 лучших в мире
смотреть все
Бурятия #Образование
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Детсады «заминировали» в Абакане
Мошенник из Бурятии обманул красноярцев на 2,5 млн рублей
Обязательную вакцинацию ввели в Хакасии
«Минное поле» на проспекте Дзержинского удивило водителей
Самое популярное
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Шансы выигрыша увеличиваются на Конкурсе футбольных прогнозов
World of Tanks получила масштабное обновление
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
28 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Испания
28 июня 22:00
(МСК)
Франция
Швейцария
Весь календарь
Последние матчи
27 июня 22:00
(МСК)
Бельгия 1
Португалия 0
27 июня 19:00
(МСК)
Нидерланды 0
Чехия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 43 голоса
  • Kohka76 — 27 голосов
  • SYROGAT — 25 голосов
написать кричалку
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"

misha5958317

Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........

Uynachalnica

Расширят то, расширят, а кто ее потянуть сможет после июня? Тут еще с новой волной и штаммами, как бы...

Uynachalnica

ЦитатаОдной из лучших консервативных стратегий она назвала депозиты. - пусть это расскажет вкладчикам...
Sibnet.Ru