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Родители выпускников в Чите сняли панк-клип в стиле «Короля и Шута»

Источник:
Sibnet.ru
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Родители выпускников школы №2 в Чите сняли клип на мотив «Лесника» группы «Король и шут». Видеограф Владимир Дементьев, участвовавший в создании клипа, сообщил, что родители сами предложили необычную идею.

Клип появился в Сети во вторник и моментально разошелся по социальным сетям. Родители спели для детей на мотив песни «Лесник» группы «Король и шут». Дементьев сообщил, что взрослые сами предложили необычную идею для клипа.

«Мы были уверены, что они не справятся, потому что песня тяжелая. В итоге они пришли и шикарно исполнили. Дальше свели трек и договорились о съемках», — цитирует Zabnews.ru видеографа.

В день съемок, по признанию Дементьева, в назначенный день, когда он их увидел, то был в шоке. «На меня надвигалась толпа панков: все разукрашенные, в коже, с цветными волосами», — рассказал он и добавил, что это самые крутые и эпатажные родители, с которыми ему довелось работать.

Выпускные клипы не в первый раз привлекают внимания пользователей Сети. Так, в 2019 году школьники Владивостока сняли видео, где примерили полицейскую форму и образы зайчиков. Многие ходили с голыми торсами. Тогда общественность сочла этот клип скандальным, обвинив детей в излишней откровенности.

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Родители выпускников в Чите сняли панк-клип в стиле «Короля и Шута»
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