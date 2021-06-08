Родители выпускников в Чите сняли панк-клип в стиле «Короля и Шута»

Родители выпускников школы №2 в Чите сняли клип на мотив «Лесника» группы «Король и шут». Видеограф Владимир Дементьев, участвовавший в создании клипа, сообщил, что родители сами предложили необычную идею.

Клип появился в Сети во вторник и моментально разошелся по социальным сетям. Родители спели для детей на мотив песни «Лесник» группы «Король и шут». Дементьев сообщил, что взрослые сами предложили необычную идею для клипа.

«Мы были уверены, что они не справятся, потому что песня тяжелая. В итоге они пришли и шикарно исполнили. Дальше свели трек и договорились о съемках», — цитирует Zabnews.ru видеографа.

В день съемок, по признанию Дементьева, в назначенный день, когда он их увидел, то был в шоке. «На меня надвигалась толпа панков: все разукрашенные, в коже, с цветными волосами», — рассказал он и добавил, что это самые крутые и эпатажные родители, с которыми ему довелось работать.

Выпускные клипы не в первый раз привлекают внимания пользователей Сети. Так, в 2019 году школьники Владивостока сняли видео, где примерили полицейскую форму и образы зайчиков. Многие ходили с голыми торсами. Тогда общественность сочла этот клип скандальным, обвинив детей в излишней откровенности.