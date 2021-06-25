НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Стартовали съемки 21-го сезона «Тайн следствия»

Источник:
Sibnet.ru
85 0

Съемки 21-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук уже начались. Новые серии выйдут на канале «Россия».

По сюжету в Следственный комитет возвращается Людмила Колонкова (Ольга Павловец). Мария Швецова рада снова работать с подругой. Ей с коллегами предстоит расследовать череду резонансных дел: дерзкое убийство бизнесмена, гибель пары известных фигуристов и похищение дочери влиятельного предпринимателя. Личная жизнь тоже поставит перед Швецовой непростые вопросы, особенно когда на горизонте появится человек из прошлого.

Режиссером 21-го сезона «Тайн следствия» станет Максим Демченко («Паромщица», «Доктор Рихтер. Продолжение»). В проекте также заняты Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Андрей Шарков, Ольга Павловец, Злата Ковальчук.

Еще по теме
Сериал про Фаину Раневскую снимут для Первого канала
Мифологический якутский хоррор «Иччи» эксклюзивно вышел в Wink
Винчестеры вернутся в приквеле «Сверхъестественного»
Фильм «Ледяной драйв» вышел в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Убийца беременной в Новосибирске пытался обжаловать приговор
Пандемия коронавируса замедлила темпы пересадки органов
Новосибирские врачи провели одновременную пересадку сердца и печени
Партию контрафактной водки изъяли в Барнауле
Самое популярное
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Сериал «Призрак» с Прилучным и Ильяшенко выходит на Первом
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
26 июня 19:00
(МСК)
Уэльс
Дания
26 июня 22:00
(МСК)
Италия
Австрия
Весь календарь
Последние матчи
23 июня 22:00
(МСК)
Португалия 2
Франция 2
23 июня 22:00
(МСК)
Германия 2
Венгрия 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 42 голоса
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
Топ комментариев

Plaguer

Разумно. Нужна привязка з.п. к результатам.

Nik3316

я конечно верю в этот опрос))) с учетом. что почти в каждой семье по машине...

RS1981

Неважно кто что признал, Вликобритания открыто пошла на провокацию.

Uynachalnica

Пусть срочно на запад идет или куда еще, там тарифы высокие и она будет довольна!
Sibnet.Ru