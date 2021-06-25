Стартовали съемки 21-го сезона «Тайн следствия»

Съемки 21-го сезона сериала «Тайны следствия» с Анной Ковальчук уже начались. Новые серии выйдут на канале «Россия».

По сюжету в Следственный комитет возвращается Людмила Колонкова (Ольга Павловец). Мария Швецова рада снова работать с подругой. Ей с коллегами предстоит расследовать череду резонансных дел: дерзкое убийство бизнесмена, гибель пары известных фигуристов и похищение дочери влиятельного предпринимателя. Личная жизнь тоже поставит перед Швецовой непростые вопросы, особенно когда на горизонте появится человек из прошлого.

Режиссером 21-го сезона «Тайн следствия» станет Максим Демченко («Паромщица», «Доктор Рихтер. Продолжение»). В проекте также заняты Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Андрей Шарков, Ольга Павловец, Злата Ковальчук.