Начались съемки второй части детективного сериала «Баренцево море»

Съемки второй части сериала «Баренцево море» стартовали в Москве. Главные роли в новом сезоне также исполнят Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.

Сериал «Баренцево море» расскажет о событиях 1944 года. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников в рамках ленд-лиза. Елена Солей (Вилкова) и Сергей Сабуров (Трубинер) попытаются сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.

Режиссером «Баренцева моря» станет Олег Фомин, который снял первый сезон. Он рассказал, что с воодушевлением принялся за работу, потому что ему близка и интересна военная тема.

«В новом сезоне главных героев ждет множество трудностей: они попадут в экстремальные ситуации, а их личные отношения не раз пройдут проверку на прочность», — сказал Фомин.

Первый сезон проекта «Черное море» был высоко отмечен на престижных российских и международных смотрах. Сериал победил на Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Летопись Победы» в номинации «Телевизионный художественный сериал».