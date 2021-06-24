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Два десятка телеканалов будут всегда бесплатны онлайн

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Совет Федерации поддержал закон о бесплатном доступе к онлайн-трансляциям телеканалов первого и второго мультиплекса, а это в том числе «Матч ТВ», ТНТ и СТС.

В список 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса входят, в частности, «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Матч ТВ», СТС, «Пятница», ТНТ и другие.

Согласно законопроекту, трансляция телеканалов в сети должна осуществляться в неизменном виде. Таким образом, исключается возможность наличия специальной интернет-версии телеканалов.

По мнению авторов инициативы, такая мера направлена на формирование единого информационного пространства в интернете. При этом ни вещатели, ни распространители не платят друг другу за распространение телеканалов, уточняется в законе.

Заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем АВС (аудиовизуальные сервисы) не потребуется — распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. Для обеспечения технической возможности интернет-трансляций вещатель и владелец АВС должны будут заключить договоры с уполномоченной организацией. Число таких организаций определит Роскомнадзор.

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Топ комментариев

ivanbak

Топить надо, а потом разбираться.

lex-on

Чтоооо????Пример из моего окружения человек 300 и только 5сделали прививку и человек 10 сомневаются....

Иркут 69

Чечня и выборы..? 😀По моему нет ничего более дикого и противоположного. Все равно как лыжи летом.

borzii 2.0

попрашайка конченая,терорист ага много у него заслуг.
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