Два десятка телеканалов будут всегда бесплатны онлайн

Совет Федерации поддержал закон о бесплатном доступе к
онлайн-трансляциям телеканалов первого и второго мультиплекса, а это в том
числе «Матч ТВ», ТНТ и СТС.
В список 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и
второго мультиплекса входят, в частности, «Первый канал», «Россия 1», «Россия
24», НТВ, «Матч ТВ», СТС, «Пятница», ТНТ и другие.
Согласно законопроекту, трансляция телеканалов в сети должна
осуществляться в неизменном виде. Таким образом, исключается возможность
наличия специальной интернет-версии телеканалов.
По мнению авторов инициативы, такая мера направлена на
формирование единого информационного пространства в интернете. При этом ни
вещатели, ни распространители не платят друг другу за распространение
телеканалов, уточняется в законе.
Заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем
АВС (аудиовизуальные сервисы) не потребуется — распространение телеканалов
будет осуществляться на основании закона. Для обеспечения технической
возможности интернет-трансляций вещатель и владелец АВС должны будут заключить
договоры с уполномоченной организацией. Число таких организаций определит
Роскомнадзор.