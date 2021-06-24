Два десятка телеканалов будут всегда бесплатны онлайн

Совет Федерации поддержал закон о бесплатном доступе к онлайн-трансляциям телеканалов первого и второго мультиплекса, а это в том числе «Матч ТВ», ТНТ и СТС.

В список 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса входят, в частности, «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Матч ТВ», СТС, «Пятница», ТНТ и другие.

Согласно законопроекту, трансляция телеканалов в сети должна осуществляться в неизменном виде. Таким образом, исключается возможность наличия специальной интернет-версии телеканалов.

По мнению авторов инициативы, такая мера направлена на формирование единого информационного пространства в интернете. При этом ни вещатели, ни распространители не платят друг другу за распространение телеканалов, уточняется в законе.

Заключение лицензионного договора между вещателем и владельцем АВС (аудиовизуальные сервисы) не потребуется — распространение телеканалов будет осуществляться на основании закона. Для обеспечения технической возможности интернет-трансляций вещатель и владелец АВС должны будут заключить договоры с уполномоченной организацией. Число таких организаций определит Роскомнадзор.