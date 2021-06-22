МС-21 с российским двигателем прилетел в Ульяновск для покраски

Самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 перелетел с аэродрома Иркутского авиационного завода в Ульяновск для покраски, сообщила пресс-служба корпорации «Иркут».

Самолет МС-21-310 (бортовой номер 73055) оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14. Впервые поднялся в небо в декабре 2020 года. На моделях МС-21-300 установлены американские двигатели. Во вторник первый лайнер с отечественными двигателями прилетел в Ульяновск для покраски.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Антона Кузнецова. По словам Севастьянова, «перелет прошел в штатном режиме, замечаний к работе техники нет».

В Ульяновске на предприятии «Спектр-Авиа» самолет покрасят, после чего он перелетит на аэродром «Раменское» в городе Жуковский Московской области для прохождения испытаний.