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МС-21 с российским двигателем прилетел в Ульяновск для покраски

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет МС-21-31 с двигателем ПД-14
МС-21-310
Фото: © ПАО «Корпорация «Иркут»

Самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 перелетел с аэродрома Иркутского авиационного завода в Ульяновск для покраски, сообщила пресс-служба корпорации «Иркут».

Самолет МС-21-310 (бортовой номер 73055) оснащенный новыми российскими двигателями ПД-14. Впервые поднялся в небо в декабре 2020 года. На моделях МС-21-300 установлены американские двигатели. Во вторник первый лайнер с отечественными двигателями прилетел в Ульяновск для покраски.

Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Антона Кузнецова. По словам Севастьянова, «перелет прошел в штатном режиме, замечаний к работе техники нет».

В Ульяновске на предприятии «Спектр-Авиа» самолет покрасят, после чего он перелетит на аэродром «Раменское» в городе Жуковский Московской области для прохождения испытаний.

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Технологии #Техника #Авиа
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