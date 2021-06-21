Российский флот «уничтожил» вражеские авианосцы в Тихом океане

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России при поддержке авиации отработали в центре Тихого океана задачи по уничтожению авианосца условного противника.

В рамках учений после обнаружения «противника» и нейтрализации «вражеской» авиации ракетные удары по нему нанесли крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий».

Создание боевой обстановки достигалось разделением на две корабельные группы, одна из которых и исполнила роль условного врага, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на военное командование.

«Операцию» проводили при поддержке около 20 машин боевой авиации, в том числе противолодочных самолетов Ту-142М3 и Ил-38, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, самолета-заправщика Ил-78 и палубных вертолетов Ка-27.