НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский флот «уничтожил» вражеские авианосцы в Тихом океане

Источник:
Телеканал «Звезда»
280 2
Фото: © Минобороны России

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России при поддержке авиации отработали в центре Тихого океана задачи по уничтожению авианосца условного противника.

В рамках учений после обнаружения «противника» и нейтрализации «вражеской» авиации ракетные удары по нему нанесли крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий».

Создание боевой обстановки достигалось разделением на две корабельные группы, одна из которых и исполнила роль условного врага, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на военное командование.

«Операцию» проводили при поддержке около 20 машин боевой авиации, в том числе противолодочных самолетов Ту-142М3 и Ил-38, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, самолета-заправщика Ил-78 и палубных вертолетов Ка-27.

Еще по теме
Россия испытает новый бронеминер «Клещ»
ВМФ России впервые устроил учения в центре Тихого океана
Российская армия получит первую партию бронемашин «Напарник»
Отечественные смартфоны разработают для российских военных
смотреть все
Оборона #Армия #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые НГТУ начали очищать нефть от воды с помощью тока
«Ковидные» госпитали Бурятии заполнились почти на 100%
Синоптики дали новосибирцам неутешительный прогноз
Птенцов сокола балобана впервые в России изъяли из гнезд
Самое популярное
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Клава Кока показала бекстейдж со съемок для Playboy
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Пользователям Windows 7 предложат бесплатно перейти на Windows 11
Обсуждение (2)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
21 июня 22:00
(МСК)
Финляндия
Бельгия
21 июня 22:00
(МСК)
Россия
Дания
Весь календарь
Последние матчи
21 июня 19:00
(МСК)
Украина 0
Австрия 0
21 июня 19:00
(МСК)
С. Македония 0
Нидерланды 0
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 39 голосов
  • Kohka76 — 27 голосов
  • Алена Долина — 25 голосов
написать кричалку
О самом главном
Наступает день летнего солнцестояния
Опасная косметика: пять ошибок солнцезащитного ухода
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
61
Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»
44
Путина сравнили с римским императором Октавианом
38
Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию
28
Путин и Байден начали разговор с шутки
23
Кремль сообщил о начале подготовки к прямой линии с Путиным
Sibnet.Ru