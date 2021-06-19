НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Ученые оценили влияние вакцины от COVID-19 на качество спермы

Источник:
Sibnet.ru
415 2
Фото: © Sibnet.ru

Вакцины от COVID-19 не снижают количество сперматозоидов, выяснили американские урологи из Университета Майами.

Некоторые мужчины отказываются от вакцинации из страха, что это повлияет на их репродуктивное здоровье. В соцсетях распространяются слухи, что вакцины якобы вызывают бесплодие.

Именно поэтому исследователи решили проверить, влияет ли вакцинация на качество спермы. Для этого ученые пронаблюдали за группой добровольцев, до вакцинации не имевших проблем с репродуктивным здоровьем.

Мужчины сдали образцы спермы перед тем, как получили первую дозу разных вакцин, а затем сделали аналогичную процедуру спустя 70 дней после того, как получили вторую дозу. Результаты были опубликованы в журнале JAMA.

Авторы работы оценили объем спермы, концентрацию и общее количество сперматозоидов, их подвижность. Результаты показали, что никакой разницы в пробах, взятых до и после вакцинации, нет.

При этом сам коронавирус может угрожать мужской фертильности. Как показало недавнее исследование китайских ученых, у переболевших COVID-19 концентрация в семенной жидкости сперматозоидов снижается в пять раз, а подвижность уменьшается вдвое.

Еще по теме
Найдена ошибка самой знаменитой теории Дарвина
Сибирские ученые разработают метод диагностики постковидного синдрома
Ученые объяснили происхождение сверхмассивных черных дыр
Ученые узнали о диете неандертальцев Сибири по зубам
смотреть все
Технологии #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самолет L-410 разбился в Кузбассе: хроника событий
Миллиардер Тимур Франк пострадал при крушении L-410
Полеты самолетов типа L-410 приостановили из-за крушения в Кузбассе
МЧС Кузбасса запустил телефон доверия после крушения самолета
Самое популярное
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Шоумен Барецкий решил снять Бузову в «Криминальном чтиве 2: русские»
Порно в России предложили легализовать через «Госуслуги»
Отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО
Обсуждение (2)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
19 июня 19:00
(МСК)
Португалия
Германия
19 июня 22:00
(МСК)
Испания
Польша
Весь календарь
Последние матчи
19 июня 16:00
(МСК)
Венгрия 1
Франция 0
18 июня 22:00
(МСК)
Англия 0
Шотландия 0
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 35 голосов
  • Kohka76 — 26 голосов
  • Алена Долина — 24 голоса
написать кричалку
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
49
Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»
41
Путин заявил, что после его ухода в России ничего не рухнет
36
Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию
29
Путина сравнили с римским императором Октавианом
28
Путин и Байден начали разговор с шутки
Sibnet.Ru