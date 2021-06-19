Ученые оценили влияние вакцины от COVID-19 на качество спермы

Вакцины от COVID-19 не снижают количество сперматозоидов, выяснили американские урологи из Университета Майами.

Некоторые мужчины отказываются от вакцинации из страха, что это повлияет на их репродуктивное здоровье. В соцсетях распространяются слухи, что вакцины якобы вызывают бесплодие.

Именно поэтому исследователи решили проверить, влияет ли вакцинация на качество спермы. Для этого ученые пронаблюдали за группой добровольцев, до вакцинации не имевших проблем с репродуктивным здоровьем.

Мужчины сдали образцы спермы перед тем, как получили первую дозу разных вакцин, а затем сделали аналогичную процедуру спустя 70 дней после того, как получили вторую дозу. Результаты были опубликованы в журнале JAMA.

Авторы работы оценили объем спермы, концентрацию и общее количество сперматозоидов, их подвижность. Результаты показали, что никакой разницы в пробах, взятых до и после вакцинации, нет.

При этом сам коронавирус может угрожать мужской фертильности. Как показало недавнее исследование китайских ученых, у переболевших COVID-19 концентрация в семенной жидкости сперматозоидов снижается в пять раз, а подвижность уменьшается вдвое.