Российские военные получили «убийцу» американских танков

Новое поколение боеприпасов для гранатометов РПГ-7 получило ультимативные характеристики для уничтожения американских танков М1 Abrams.

Боеприпасы для РПГ-7 стали эффективнее сразу на 30%, теперь они гарантировано прожгут броню толщиной до 600 миллиметров. При этом у последних модификаций основного боевого танка США М1 Abrams почти метровая лобовая комбинированная броня, но их можно поразить сбоку.

Ранее в многочисленных военных конфликтах на Ближнем Востоке М1 Abrams попадали под огонь гранатометов, но из-за недостаточной мощности боеприпасов полностью вывести машину из строя не получалось.

Американские танкисты на поврежденной технике все же уходили с поля боя. Эксперты отмечают, что после появления нового боеприпаса это будет гораздо сложнее, так как гранатомет сможет наносить критические повреждения.