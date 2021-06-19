НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные получили «убийцу» американских танков

Источник:
РИА Новости
381 3
Фото: © U.S. Department of Defense

Новое поколение боеприпасов для гранатометов РПГ-7 получило ультимативные характеристики для уничтожения американских танков М1 Abrams.

Боеприпасы для РПГ-7 стали эффективнее сразу на 30%, теперь они гарантировано прожгут броню толщиной до 600 миллиметров. При этом у последних модификаций основного боевого танка США М1 Abrams почти метровая лобовая комбинированная броня, но их можно поразить сбоку.

Ранее в многочисленных военных конфликтах на Ближнем Востоке М1 Abrams попадали под огонь гранатометов, но из-за недостаточной мощности боеприпасов полностью вывести машину из строя не получалось.

Американские танкисты на поврежденной технике все же уходили с поля боя. Эксперты отмечают, что после появления нового боеприпаса это будет гораздо сложнее, так как гранатомет сможет наносить критические повреждения.

Еще по теме
Украинцы показали видео «уничтожения» российского танка Т-90
Новейшие образцы боевой техники показали новосибирцам
КБ «Сухого» разработает новую версию Су-57
БТР «Бумеранг» получит управление по мобильному телефону
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Миллиардер Тимур Франк пострадал при крушении L-410
Полеты самолетов типа L-410 приостановили из-за крушения в Кузбассе
МЧС Кузбасса запустил телефон доверия после крушения самолета
Искупавшихся в Обском море школьников сбил поезд
Самое популярное
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Шоумен Барецкий решил снять Бузову в «Криминальном чтиве 2: русские»
Порно в России предложили легализовать через «Госуслуги»
Обсуждение (3)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
19 июня 16:00
(МСК)
Венгрия
Франция
19 июня 19:00
(МСК)
Португалия
Германия
Весь календарь
Последние матчи
18 июня 22:00
(МСК)
Англия 0
Шотландия 0
18 июня 19:00
(МСК)
Хорватия 1
Чехия 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 35 голосов
  • Kohka76 — 26 голосов
  • Алена Долина — 24 голоса
написать кричалку
О самом главном
Опасная косметика: пять ошибок солнцезащитного ухода
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
41
Путин заявил, что после его ухода в России ничего не рухнет
38
Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»
36
Кузбасс вслед за Москвой ввел обязательную вакцинацию
28
Путин и Байден начали разговор с шутки
26
Песков заявил о недовольстве властей темпами вакцинации
Sibnet.Ru