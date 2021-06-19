Искупавшихся в Обском море школьников сбил поезд

Двое несовершеннолетних после купания на Обском море переходили железнодорожные пути, их сбил поезд, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В субботу около 19.45 местного времени в Новосибирске на железнодорожных путях погибли двое несовершеннолетних.
По предварительным данным, искупавшись в новосибирском водохранилище, дети направились в сторону остановки общественного транспорта «Поселок Кировский». Они переходили железнодорожные пути. На 31 километре перегона станций Сеятель – Бердск Западно-Сибирской железной дороги они попали под проходящий поезд. Погибли на месте.
Прокуратура проводит проверку, в том числе, будет дана оценка законности действий локомотивной бригады поезда.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
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