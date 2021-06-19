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Искупавшихся в Обском море школьников сбил поезд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Двое несовершеннолетних после купания на Обском море переходили железнодорожные пути, их сбил поезд, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В субботу около 19.45 местного времени в Новосибирске на железнодорожных путях погибли двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, искупавшись в новосибирском водохранилище, дети направились в сторону остановки общественного транспорта «Поселок Кировский». Они переходили железнодорожные пути. На 31 километре перегона станций Сеятель – Бердск Западно-Сибирской железной дороги они попали под проходящий поезд. Погибли на месте.

Прокуратура проводит проверку, в том числе, будет дана оценка законности действий локомотивной бригады поезда.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

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Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

jeryakob

вина самого кремля очевидна здесь. с какого то перепуга он ухватился за вакцины , как за доказательство...
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