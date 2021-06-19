СК возбудил уголовное дело после падения самолета в Кузбассе

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна после падения самолета в Кузбассе, сообщает СК РФ.

По предварительным данным, 19 июня в ходе проведения тренировочного полета на аэродроме Танай Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410. На данный момент известно, что в результате происшествия четыре человека погибли, сведения о других пострадавших уточняются.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На место происшествия выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.