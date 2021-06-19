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СК возбудил уголовное дело после падения самолета в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна после падения самолета в Кузбассе, сообщает СК РФ.

По предварительным данным, 19 июня в ходе проведения тренировочного полета на аэродроме Танай Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410. На данный момент известно, что в результате происшествия четыре человека погибли, сведения о других пострадавших уточняются.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

На место происшествия выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

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Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

jeryakob

вина самого кремля очевидна здесь. с какого то перепуга он ухватился за вакцины , как за доказательство...
Sibnet.Ru