Россия задумалась над открытием авиасообщения с Турцией

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом может объявить об открытии авиасообщения с Турцией с 1 июля, так как российские курорты оказались перегружены

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе.

«Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», — сообщили Forbes источники.

Группа российских экспертов 17 июня прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом. Делегация вернется в Москву вечером 18 июня. По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и туризма.