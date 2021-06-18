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Россия задумалась над открытием авиасообщения с Турцией

Источник:
Forbes
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Фото: © Группа компаний S7

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом может объявить об открытии авиасообщения с Турцией с 1 июля, так как российские курорты оказались перегружены

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе.

«Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», — сообщили Forbes источники.

Группа российских экспертов 17 июня прибыла в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом. Делегация вернется в Москву вечером 18 июня. По итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и туризма.

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