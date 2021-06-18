Юмористы из трех городов Сибири выступят в финале Comedy Баттла

Финал 11 сезона Comedy Баттла пройдет 18 июня. За главный приз в 5 миллионов рублей поборются 17 юмористов, среди которых трое участников из городов Сибири: Улан-Уде, Горно-Алтайск и Томск.

Улан-Уде представляет трио «Чива», из Горно-Алтайска выступит Ерсултан Каранов, а из Томска — дуэт «Сожители».

Среди других финалистов — Гассан Джабер, дуэт «Блютучус», Андрей Кайгородов, дуэт «Федосеев и Федькин», Сергей Ужахов, трио «Респект», дуэт «Катя и Олег», Ерсултан Каранов, дуэт «Киньте копеечку», Баграт Казарян, Евгений Городницкий, трио «Паша, Леша и Сережа», Ксения Латушинская, дуэт «Соседи», дуэт «Марсы».

Финал 11 сезона Comedy Баттла покажут 18 июня в 22.00 в эфире канала ТНТ. Главный приз проекта 5 миллионов рублей.