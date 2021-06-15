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Карта «Мир» обошла Visa и Mastercard по охвату населения

Источник:
РИА Новости
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Фото: © mironline.ru

Российская платежная система «Мир» по охвату населения обогнала карты международных платежных систем — Visa и Mastercard, сообщает Центр исследования финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы «Сколково».

Так, 42% респондентов назвали карту «Мир» в качестве своей основной карты. Для еще 54% — это карты международных платежных систем (конкретные доли систем Visa и Mastercard авторы исследования не приводят).

Такая популярность национальной платежной системы объясняется несколькими факторами. Во-первых, переводом соцвыплат и всех бюджетных работников на «Мир». Во-вторых, программами кешбэка, в том числе Ростуризма, приводит РИА Новости мнение аналитиков «Сколково».

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В-третьих, санкциями на такие регионы, как Крым и Севастополь. И наконец, «улучшением клиентского опыта», что позволяет отечественной системе конкурировать с международными игроками.

Кроме того, авторы исследования выяснили, что для 81% держателей карт «Сбербанк» — бренд основной платежной карты, что актуально для всех групп опрошенных, вне зависимости от их социально-демографического положения.

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