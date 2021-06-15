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Подсчитан максимально возможный в России размер пенсии

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Космонавты, летчики-испытатели, военные и госслужащие получают самые большие пенсии в России, рассказал руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.

Космонавтам и летчикам-испытателям выплачивается государственная пенсия за выслугу лет. Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости.

По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. «Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», — приводит «Прайм» слова эксперта.

Военные пенсионеры могут получать две пенсии. Первую – из федерального бюджета по линии силовых ведомств. Но если после выхода на пенсию по выслуге лет военный пойдет работать в должности, не относящейся к военной службе, он может получить и вторую, гражданскую пенсию.

А размер страховой пенсии по старости, которую получают многие российские пенсионеры, зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы. Они начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина за каждый год работы.

Экономика
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Топ комментариев

jeryakob

Спасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...

rumatam

это ещё до хрена , в среднем 13-15 тыщ.

BadBoy91

как он не заржал??? вот выдержка, вот личина

PARTIZAN88

Да ладно......Не может быть)))))
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