Астрономы получили снимки древнейшего «галактического ветра», источником которого была сверхмассивная черная дыра. Полученная информация поможет понять, как часто черные дыры мешали росту галактик, сообщила Национальная радиоастрономическая обсерватория Японии.

«Галактическим ветром» называют быстрые потоки горячего газа, которые выбрасывает за пределы галактики. Источником «ветра» ученые считают сверхмассивные черные дыры, находящиеся, предположительно, в центре каждой галактики. Их считают одной из главных помех для способности галактик производить новые звезды.

В ходе нового исследования астрономы наблюдали за древней галактикой HSC J1243, расположенной в созвездии Девы. В окрестностях HSC J1243 ученые обнаружили множество быстрых потоков горячего газа, которые двигались от ядра галактики со скоростью примерно в 500 километров в секунду.

Расчеты показали, что силы этого «галактического ветра» было достаточно, чтобы помешать холодной материи попадать в галактику из межгалактической среды.

По словам исследователей, это открытие говорит о том, что черные дыры и их выбросы начали влиять на эволюцию галактик практически с первых эпох жизни Вселенной.

Астрономы планируют изучить подобным образом другие древние галактики, чтобы понять, как часто черные дыры мешали их росту, и сравнить этот показатель с текущими значениями.