Житель Кузбасса пожарил яичницу на горящем отвале

Общественный инспектор Росприроднадзора из кузбасского поселка Апанас Николай Метальников приготовил яичницу, поставив сковороду на горящем отвале — видео опубликовано на YouTube.

Метальников разбил яйцо в сковороду, которая стояла прямо на земле, вблизи трещины. Вскоре яйцо зажаривается. Но пробовать приготовленное блюдо кузбассовец не рискнул.

Инспектор наглядно продемонстрировал, что эндогенный пожар рядом с поселком продолжает действовать. «В разную погоду, если быть объективным, он разно горит, разно себя проявляет. Но проявляет себя как рукотворный вулкан», — говорит Метальников.

По его словам, он специально выбрал безопасную погоду. Но газоанализатор все равно показал превышение показателей угарного газа.