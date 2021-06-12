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Житель Кузбасса пожарил яичницу на горящем отвале

Источник:
Sibnet.ru
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Общественный инспектор Росприроднадзора из кузбасского поселка Апанас Николай Метальников приготовил яичницу, поставив сковороду на горящем отвале — видео опубликовано на YouTube.

Метальников разбил яйцо в сковороду, которая стояла прямо на земле, вблизи трещины. Вскоре яйцо зажаривается. Но пробовать приготовленное блюдо кузбассовец не рискнул.

Инспектор наглядно продемонстрировал, что эндогенный пожар рядом с поселком продолжает действовать. «В разную погоду, если быть объективным, он разно горит, разно себя проявляет. Но проявляет себя как рукотворный вулкан», — говорит Метальников.

По его словам, он специально выбрал безопасную погоду. Но газоанализатор все равно показал превышение показателей угарного газа.

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Кузбасс #Гео #Недра и ТЭК
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