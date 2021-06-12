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Новосибирцев протестируют на рак кожи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Акция «Живи без страха» пройдет в Новосибирске, жители города смогут бесплатно провериться на меланому – рак кожи встречается чаще всех других онкологических заболеваний.

Меланома считается самым «популярным» видом рака, он встречается чаще других как в России, так и в мире, сообщил журналистам в пятницу главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский.

Бесплатный скрининг меланомы среди жителей Новосибирска и области в рамках социальной программы пройдет в областном онкодиспансере (Плахотного, 2) 3, 4, 10 и 11 июля. Регистрация на сайте уже закрыта, но Иванинский заверил, что поучаствовать в акции сможет каждый желающий в порядке живой очереди.

«Я думаю, что мы всех примем, просто попросим подождать. У нас есть опыт, когда мы принимали всех. Стараемся, чтобы, учитывая пандемию, вместе не собирались, но всех проконсультируем», – сказал Sibnet.ru Иванинский.

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