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Американцы сделали ставку на прорыв российских артистов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © yuliasnigiri, nstagram.com/yuliasnigir

Американское издание о шоу-бизнесе Variety составило список из 12 российских звезд, от которых ждут прорыва в мировой индустрии развлечений.

Топ был основан на участии российских артистов в международных проектах. Он был составлен к открытию онлайн-рынка аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital.

В список вошли Светлана Ходченкова, готовящаяся к роли в экранизации «Анны Карениной» для Netflix, звезда «Нового папы» Паоло Соррентино Юлия Снигирь, Паулина Андреева, знакомая зарубежному зрителю по сериалу «Лучше, чем люди».

Также в списке российских представителей киноиндустрии сценаристка Любовь Мульменко, актеры Юра Борисов, Александр Кузнецов, Юрий Колокольников, Евгений Сангаджиев, режиссеры Филипп Юрьев, Михаил Локшин, Иван Твердовский и Элла Манжеева.

Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: Digital пройдет с 8 по 10 июня. Он организован «Роскино» при поддержке Департамента предпринимательства, инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий и Минкультуры России.

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