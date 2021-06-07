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Украина сыграет на Евро-2020 в скандальной форме

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная Украины по футболу представила форму для Евро-2020, на груди игроков расположен силуэт страны с Крымом — фото опубликовал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook.

«Мы верим, что силуэт Украины добавит игрокам силы, потому что они будут бороться за всю Украину», — написал Павелко.

На груди игроков расположен силуэт страны, в ее состав включен Крым. На майках также присутствуют националистические надписи — «Слава Украине» и «Героям слава».

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дизайн «отчаянной акцией» и «обманкой». Она добавила, что использование националистических лозунгов является попыткой стереть историю их появления и тем самым оправдать употребление в нынешних реалиях.

Сборная Украины на Евро-2020 попала в группу С, где ей будут противостоять сборные Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.

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Спорт #Футбол #Мир
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