Путин выступил против обязательной вакцинации

Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но люди сами должны осознать необходимость этих прививок, заявил президент России Владимир Путин.

«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — цитирует ТАСС Путина. По его словам, «граждане должны сами осознать эту необходимость» и понять, что без прививки они «могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью», особенно люди старших возрастов.

Путин указал, что пандемия коронавируса подчеркнула безусловную важность и значимость главной задачи — «защитить людей, обеспечить жизнь и здоровье граждан». Он отметил, что сейчас, по мере снятия ограничений и восстановления экономики, налаживается привычный рабочий ритм предприятий и организаций, «впереди и сезон летних отпусков».

«И самый правильный, цивилизованный способ решить эту задачу — это, безусловно, и об этом говорят специалисты не только в нашей стране, но и во всем мире, это широкая вакцинация», — сказал Путин.

Он обратился к людям просьбой активнее участвовать в массовой вакцинации. «Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина — это показывает практика уже миллионного применения — самая надежная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия», — сказал он.

Путин подчеркнул, что специалисты на основе полученной практики многомиллионного применения этой вакцины видят, что она не вредит здоровью.