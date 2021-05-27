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Путин выступил против обязательной вакцинации

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной, но люди сами должны осознать необходимость этих прививок, заявил президент России Владимир Путин.

«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», — цитирует ТАСС Путина. По его словам, «граждане должны сами осознать эту необходимость» и понять, что без прививки они «могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью», особенно люди старших возрастов.

Путин указал, что пандемия коронавируса подчеркнула безусловную важность и значимость главной задачи — «защитить людей, обеспечить жизнь и здоровье граждан». Он отметил, что сейчас, по мере снятия ограничений и восстановления экономики, налаживается привычный рабочий ритм предприятий и организаций, «впереди и сезон летних отпусков».

«И самый правильный, цивилизованный способ решить эту задачу — это, безусловно, и об этом говорят специалисты не только в нашей стране, но и во всем мире, это широкая вакцинация», — сказал Путин.

Он обратился к людям просьбой активнее участвовать в массовой вакцинации. «Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина — это показывает практика уже миллионного применения — самая надежная сегодня и самая безопасная, и в нашей стране для вакцинации созданы все условия», — сказал он.

Путин подчеркнул, что специалисты на основе полученной практики многомиллионного применения этой вакцины видят, что она не вредит здоровью.

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лачинов

Это в свою очередь спровоцирует рост цен в других отраслях. Может все же правительству стоит пересмотреть...

Иркут 69

Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...

sergik92

а до этого ресурсы не продавали?))

ifhbrjd

Это перекупам газ по 58 долларов. А населению около 120 долл. (около 9000 руб. за кубометр)
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