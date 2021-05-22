Путин назвал Россию страной уникальных возможностей

Россия является страной уникальных возможностей для талантливого человека, заявил в опубликованном на сайте Кремля обращении к участникам просветительского марафона «Новое знание» президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что знания должны вновь занять место одной из главных ценностей российского общества. В то же время эта ценность должна быть «притягательной и доступной», уточнил Путин.

«И здесь подчеркну, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков»,— сказал президент.

Путин указал на важность того, чтобы постоянными участниками программ общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица государственных структур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства.

По мнению главы государства, их опыт и личный пример должны стать лучшей мотивацией для получения знаний, развития кругозора, формирования гражданской позиции и реализации себя как личности, личных идей и планов.

«Для активного талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей, а вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед»,— подытожил президент.

Марафон «Новое Знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Среди его спикеров — премьер-министр России Михаил Мишустин, основатель Apple Стив Возняк, миллиардер Илон Маск.