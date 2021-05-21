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Захарова высмеяла Зеленского в русской косоворотке

Источник:
РИА Новости
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Владимир Зеленский и его супруга в «национальной одежде»
Владимир Зеленский и его супруга в «национальной одежде»
Фото: © https://www.instagram.com/p/CPFwPNdFjSW/

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла фото президента Украины Владимира Зеленского, который в День вышиванки облачился в русскую косоворотку.

«Все смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить "день вышиванки" в косоворотке — бесценно. (Академик) Дмитрий Лихачев считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. Это было нужно для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Зеленский в День вышиванки, который отмечается на Украине 20 мая, опубликовал в Instagram фото, на котором они вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлены в национальной одежде. Но пользователи сети обратили внимание на схожесть костюма Зеленского с русской косовороткой.

Ранее историк моды София Азархи сказала РИА Новости, что узор на рубахе президента Украины не является в чистом виде ни украинским, ни русским. Эксперт отметила, что это современная вышивка «с намеком на народную», и охарактеризовала ее как «сувенирную продукцию народных промыслов».

При этом Азархи обратила внимание на наряд супруги Зеленского, отметив, что современная кофточка с вырезом каре не соответствует традициям украинского народного костюма.

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