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Главный тренер бросил хоккейную сборную Великобритании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Team Great Britain Ice Hockey

Главный тренер сборной Великобритании Пит Рассел не поедет вместе с командой на чемпионат мира по хоккею в Риге, сообщается на сайте Федерации хоккея Великобритании.

Расселл недавно вернулся из Германии, где он тренирует «Фрайбург», и решил остаться вместе с семьей. На чемпионате мира в Латвии сборной Великобритании будут руководить тренеры Адам Киф и Кори Нилсон.

«Моя семья очень поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры, но девять месяцев —это долгое время вдали от жены и дочери. Я вернулся домой и понял, что мне будет трудно сразу уехать снова. Вернуться через девять месяцев и уехать через два дня — это бессердечно», — сказал Расселл.

На турнире сборная Великобритании сыграет в группе А с командами России, Словакии, Дании, Белоруссии, Швеции, Чехии и Швейцарии.

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