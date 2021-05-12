Иркутянин спас тонущего девятилетнего мальчика

Житель Иркутска 9 мая ждал праздничного салюта на Глазквоском мосту, когда увидел тонущего ребенка. Он не раздумывая бросился в воду, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Вечером 9 мая Александр Непомнящих с женой Татьяной находился в районе Затона на Глазковском мосту в ожидании праздничного салюта. Они обратили внимание на мальчика, который прыгал по бетонным сваям, лежащим в воде.

«В какой-то момент он оступился и оказался в Ангаре. Это увидела Татьяна и закричала. Мальчик ушел под воду с головой, я, в чем был, прыгнул за ним», — рассказал мужчина.

Ребенка несло течением, но Непомнящих удалось ухватить его за куртку и подтянуть к себе. Подоспевшие на помощь очевидцы помогли обоим выбраться на берег. Мальчик не пострадал, но сильно испугался.

В это время жена разыскала в толпе родителей ребенка. Они находились в 100 метрах от места происшествия и достаточно прохладно отреагировали на то, что их сын едва не погиб.

«Такая реакция, конечно, удивила. Люди, похоже, даже не осознавали, в какой опасности находился их ребенок, оставленный без присмотра», — подчеркнул Александр.

Инспекторы ГИМС уверены, что быстрая реакция молодого человека, его грамотные действия помогли спасти жизнь ребенку и заслуживают поощрения.