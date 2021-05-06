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Источник в США назвал место встречи Байдена и Путина

Источник:
ТАСС
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Фото: © коллаж Sibnet.ru

Бывшие американские чиновники и эксперты в числе возможных мест проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена называют столицы Чехии, Исландии, Словении и Азербайджана.

Ранее СМИ появилась информация о том, что власти ряда европейских государств уже предложили принять саммит. В их числе, указывает Politico, три страны, которые привыкли принимать такие встречи: Швейцария, Финляндия, Австрия. Эти страны в широком смысле считаются «нейтральными» местами для проведения подобных мероприятий, пишет газета.

Однако, по мнению бывших американских должностных лиц, а также экспертов, опрошенных изданием, не стоит исключать из числа кандидатов «темных лошадок». Среди них Politico называет Рейкьявик, Прагу, Любляну и, возможно, Баку.

Путин и Байден 13 апреля провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства. Как сообщили в Кремле, лидеры обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов.

В Белом доме проинформировали, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу «в третьей стране». Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе.

Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО. Встреча на высшем уровне «большой семерки» состоится 11-13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора  14 июня в столице Бельгии.

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Политика #Мир
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