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G7 высказалась за предсказуемые отношения с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: 内閣官房内閣広報室 / CC BY 4.0

Министры иностранных дел Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, но продолжат укреплять свои коллективные возможности перед лицом действий Москвы, якобы угрожающей международному порядку.

«Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией», — приводит ТАСС коммюнике министров иностранных дел «семерки».

Вместе с тем главы МИД G7 заявили, что «продолжат укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по сдерживанию российского поведения, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере безопасности в киберпространстве и дезинформации».

Также министры намерены продолжать взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов и «решении глобальных вопросов, представляющих общий интерес, таких как изменение климата, контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение; мирное, устойчивое экономическое развитие и охрана окружающей среды в Арктике».






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Политика #Мир
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