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Байден понадеялся на встречу с Путиным в июне

Источник:
РБК
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден во время брифинга в Белом доме заявил, что «надеется и ожидает» встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в июне в Европе.

В апреле во время телефонного разговора Байден предложил президенту РФ встретиться на нейтральной территории, в «третьей стране». После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что встреча могла бы состояться летом.

Один из журналистов во вторник во время брифинга задал вопрос президенту США, рассчитывает ли он встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. «Да, я надеюсь и ожидаю», — сказал Байден.

Но впервой половине июня у американского президента запланирована его первая заграничная поездка в качестве главы государства. Сначала он отправится в Великобританию, затем в Бельгию.

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Политика #Мир
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