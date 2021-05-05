Байден понадеялся на встречу с Путиным в июне

Президент США Джо Байден во время брифинга в Белом доме заявил, что «надеется и ожидает» встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в июне в Европе.

В апреле во время телефонного разговора Байден предложил президенту РФ встретиться на нейтральной территории, в «третьей стране». После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что встреча могла бы состояться летом.

Один из журналистов во вторник во время брифинга задал вопрос президенту США, рассчитывает ли он встретиться с Путиным во время своей поездки в Европу в июне. «Да, я надеюсь и ожидаю», — сказал Байден.

Но впервой половине июня у американского президента запланирована его первая заграничная поездка в качестве главы государства. Сначала он отправится в Великобританию, затем в Бельгию.