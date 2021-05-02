Ведущую «Ревизорро» отстранили от эфиров из-за драки

Руководство канала «Пятница!» приостановило проект «Ревизорро» и отстранил от эфиров его ведущую Ксению Милас, из-за того, что девушка якобы избила свою знакомую.

В субботу в СМИ появилась информация, что Милас на частной вечеринке в московской квартире нанесла удары ножом своей 27-летней знакомой. Пострадавшаябыла госпитализирована с ранами спины и рук. Официального подтверждения данной информации не было.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект "Ревизорро" приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке», — сказал Telegram-каналу «Подъем» гендиректор «Пятницы!» Николай Картозия.