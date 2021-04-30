Песков ответил на вопрос о сокращении новогодних праздников

Кремль не принимали никаких решений о компенсации майских выходных за счет других праздничных дней, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не знаю, такой информацией не располагаю», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос, возможно ли сокращение январских новогодних выходных в 2022 году из-за увеличения числа нерабочих дней в мае 2021 года.

По его словам, такая идея в Администрации президента РФ не обсуждается. «Гуляем мы не ради того, чтобы гулять, а по рекомендациям специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент. И гуляем мы на фоне того, что коронавирус пока не побежден, эпидемия пока продолжается, она не ушла полностью», — объяснил Песков.

«Поэтому вряд ли эти дни, которые объявлены [нерабочими], подлежат какой-то дальнейшей компенсации», — заключил Песков.