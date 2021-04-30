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«Майор Гром: Чумной Доктор» появится в Сети на майских праздниках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Онлайн-премьера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» состоится в майские праздники, точная дата выхода пока не сообщается.

Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор» появится на КиноПоиске в майские каникулы и будет доступен подписчикам Плюса.

«Майор Гром» основан на одноименной серии комиксов издательства Bubble. Главный герой фильма — суровый и неподкупный полицейский, который следит за порядком на улицах Питера. Однажды он сталкивается с Чумным Доктором — загадочным злодеем, который убивает всех, кто ушел от правосудия с помощью связей и денег.

Роль Игоря Грома исполнил Тихон Жизневский, звезда фильма «Огонь» и сериала «Топи». Кроме него в картине сыграли Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Михаил Евланов, Юрий Насонов и другие.

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