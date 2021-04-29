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Основанный на реальных событиях фильм «Девятаев» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Девятаев»

Военная драма «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли выходит в прокат в четверг. Фильм основан на реальном подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаева во время Великой Отечественной войны.

Действия фильма разворачиваются летом 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег.

Главную роль в фильме режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова сыграл Павел Прилучный. Также в картине снялись Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская, Дмитрий Лысенков, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Олег Чугунов.

Как было в реальности

Вечером 13 июля 1944 года Михаил Девятаев вылетел в составе группы истребителей Bell P-39 Airacobra на отражение налета вражеской авиации. В воздушном бою в районе Львова самолет Девятаева был подбит и загорелся.

В последний момент летчик покинул падающий истребитель с парашютом, но при прыжке ударился о стабилизатор самолета. Приземлившись в бессознательном состоянии на захваченной противником территории, он попал в плен.

Фото: Wikipedia

Согласно советским официальным документам, Девятаев был репатриирован из плена 08 февраля 1945 года. Тем же днем группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершила на нём побег из концлагеря на острове Узедом (Германия). Пилотировал его Девятаев.

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