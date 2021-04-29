Основанный на реальных событиях фильм «Девятаев» выходит в прокат

Военная драма «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли выходит в прокат в четверг. Фильм основан на реальном подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаева во время Великой Отечественной войны.
Действия фильма разворачиваются летом 1944 года. Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. Летчик Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег.
Главную роль в фильме режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова сыграл Павел Прилучный. Также в картине снялись Павел Чинарёв, Евгений Серзин, Дарья Златопольская, Дмитрий Лысенков, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Олег Чугунов.
Как было в реальности
Вечером 13 июля 1944 года Михаил Девятаев вылетел в составе группы истребителей Bell P-39 Airacobra на отражение налета вражеской авиации. В воздушном бою в районе Львова самолет Девятаева был подбит и загорелся.
В последний момент летчик покинул падающий истребитель с парашютом, но при прыжке ударился о стабилизатор самолета. Приземлившись в бессознательном состоянии на захваченной противником территории, он попал в плен.
Согласно советским официальным документам, Девятаев был репатриирован из плена 08 февраля 1945 года. Тем же днем группа советских военнопленных из 10 человек захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершила на нём побег из концлагеря на острове Узедом (Германия). Пилотировал его Девятаев.
corrector"..Или Курган. Почему курганцы должны жить хуже тюменцев.."Для начала объедините Москву со всей остальной...
лачиновА по другому не умеют. Для блага работающих повесили на работодателя дополнительный расход. Да ещё поди...
Иркут 69Так вот для чего москвари скупали территорию на побережье возле Турки... 👎А разговоры насчёт аквапарка,...
Praetorianблин, это все что сейчас эта страна может при таком управлении.. тупо продавать ресурсы