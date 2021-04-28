Гагарина рассказала об инциденте на концерте в Челябинске

Неприятный инцидент случился с Полиной Гагариной во время
концерта в Челябинске. У певицы во время выступления выпал плечевой сустав.
Зрители засняли на видео момент, когда Гагарина поет песню «Обезоружена»,
резко наклоняется и к ней подбегают охранники. Через несколько секунд артистка
продолжила выступление, но напугала поклонников.
После концерта Гагарина рассказала в Instagram, что же с ней
произошло на самом деле. Она призналась, что проблемы с плечевым суставом у нее
начались еще во время учебы в школе-студии МХАТ. С того времени она
самостоятельно научилась вправлять сустав.
«На Ледовой арене было очень холодно, на меня дули ветродуи,
и в конце концов я серьезно замерзла, чем был вызван спазм мышц. Я развела
руки, как видно на видео, и сустав просто выскочил. Это острейшая боль (те, кто
испытывал, меня поймут)», — написала Гагарина в Instagram.
Певица самостоятельно справилась с проблей. Оказывается,
чтобы вправить сустав обратно, нужно потянуть руку вперед и повести наверх,
отметила Гагарина. Она благополучно закончила концерт в Челябинске и
поблагодарила зрителей за поддержку после шоу.