Гагарина рассказала об инциденте на концерте в Челябинске

Неприятный инцидент случился с Полиной Гагариной во время концерта в Челябинске. У певицы во время выступления выпал плечевой сустав.

Зрители засняли на видео момент, когда Гагарина поет песню «Обезоружена», резко наклоняется и к ней подбегают охранники. Через несколько секунд артистка продолжила выступление, но напугала поклонников.

После концерта Гагарина рассказала в Instagram, что же с ней произошло на самом деле. Она призналась, что проблемы с плечевым суставом у нее начались еще во время учебы в школе-студии МХАТ. С того времени она самостоятельно научилась вправлять сустав.

«На Ледовой арене было очень холодно, на меня дули ветродуи, и в конце концов я серьезно замерзла, чем был вызван спазм мышц. Я развела руки, как видно на видео, и сустав просто выскочил. Это острейшая боль (те, кто испытывал, меня поймут)», — написала Гагарина в Instagram.

Певица самостоятельно справилась с проблей. Оказывается, чтобы вправить сустав обратно, нужно потянуть руку вперед и повести наверх, отметила Гагарина. Она благополучно закончила концерт в Челябинске и поблагодарила зрителей за поддержку после шоу.