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Гагарина рассказала об инциденте на концерте в Челябинске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gagara1987, instagram.com/gagara1987

Неприятный инцидент случился с Полиной Гагариной во время концерта в Челябинске. У певицы во время выступления выпал плечевой сустав.

Зрители засняли на видео момент, когда Гагарина поет песню «Обезоружена», резко наклоняется и к ней подбегают охранники. Через несколько секунд артистка продолжила выступление, но напугала поклонников.

После концерта Гагарина рассказала в Instagram, что же с ней произошло на самом деле. Она призналась, что проблемы с плечевым суставом у нее начались еще во время учебы в школе-студии МХАТ. С того времени она самостоятельно научилась вправлять сустав.

«На Ледовой арене было очень холодно, на меня дули ветродуи, и в конце концов я серьезно замерзла, чем был вызван спазм мышц. Я развела руки, как видно на видео, и сустав просто выскочил. Это острейшая боль (те, кто испытывал, меня поймут)», — написала Гагарина в Instagram.

Певица самостоятельно справилась с проблей. Оказывается, чтобы вправить сустав обратно, нужно потянуть руку вперед и повести наверх, отметила Гагарина. Она благополучно закончила концерт в Челябинске и поблагодарила зрителей за поддержку после шоу.


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