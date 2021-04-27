Актер Кахи Кавсадзе из «Белого солнца пустыни» умер после COVID-19

Грузинский актер Кахи Кавсадзе, известный многим по роли Абдулы в «Белом солнце пустыни», скончался после болезни. Артисту было 85 лет.

О смерти актера во вторник сообщил директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани. «Да, к сожалению, он умер», — сказал он ТАСС.

Кахи Кавсадзе находился в клинике с февраля, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. По информации СМИ, актер в конце 2020 года перенес коронавирусную инфекцию, и его кончина связана с осложнениями, вызванными болезнью.

Кахи Кавсадзе — грузинский актер театра и кино. В его фильмографии насчитывается более сотни картин. Среди самых известных фильмов, где он снимался, — «Белое солнце пустыни», «Древо желания», «Покаяние», «Мелодии Верийского квартала».