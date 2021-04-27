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Актер Кахи Кавсадзе из «Белого солнца пустыни» умер после COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

Грузинский актер Кахи Кавсадзе, известный многим по роли Абдулы в «Белом солнце пустыни», скончался после болезни. Артисту было 85 лет.

О смерти актера во вторник сообщил директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани. «Да, к сожалению, он умер», — сказал он ТАСС.

Кахи Кавсадзе находился в клинике с февраля, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. По информации СМИ, актер в конце 2020 года перенес коронавирусную инфекцию, и его кончина связана с осложнениями, вызванными болезнью.

Кахи Кавсадзе — грузинский актер театра и кино. В его фильмографии насчитывается более сотни картин. Среди самых известных фильмов, где он снимался, — «Белое солнце пустыни», «Древо желания», «Покаяние», «Мелодии Верийского квартала».


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Обсуждение (1)
Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))

vituss

правильно! давно надо ее ликвидировать, а то она все дорожает и дорожает.
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