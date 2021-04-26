Россиян призвали на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2021 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительству и органам исполнительной власти субъектов глава государства поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов.

Военные сборы для пребывающих в запасе россиян проводятся ежегодно. Место их проведения и продолжительность определяются Министерством обороны или другими силовыми ведомствами, где предусмотрена военная служба.

Общая продолжительность военных сборов для граждан, пребывающих в запасе, не может превышать два месяца. Также общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев.

Кроме того, по закону призывать пребывающих в запасе граждан на военные сборы можно не чаще одного раза в три года. Ряд работников от сборов освобождаются — например, многодетные отцы, педагоги, высшие должностные лица.