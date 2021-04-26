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Третьяк высказался о неправильном использовании Овечкина в сборной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Тренеры сборной России не всегда правильно используют возможности нападающего Александра Овечкина, поэтому его результативность в НХЛ выше, такое мнение высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Овечкин на чемпионатах мира и Олимпийских играх сыграл за сборную России 106 матчей, забросил 45 шайб. В среднем за игру нападающий забивает 0,42 гола. В составе «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист провел 1195 встреч и поразил ворота соперников 730 раз. Средняя результативность Овечкина в НХЛ составляет 0,61 шайбы за матч.

«В НХЛ Овечкин не тащит шайбу от своих ворот, а действует в завершающей фазе. Ему нужно выкладывать передачи, чтобы он пушечным броском вгонял шайбу в сетку. Саша способен пробить любого вратаря, он знает, где находиться, он чувствует отскоки», — сказал Третьяк в интервью РБК.

По его словам, результативность лидеров сборной является показателем эффективности работы тренерского штаба команды.

«О чем говорить, если в Сочи Овечкин и Малкин забили по одному голу? В том числе это показатель работы тренеров. Вот когда Александр в следующий раз приедет в сборную, наставники должны серьезно подумать над партнерами. И, конечно, вопрос размеров площадок. В НХЛ она уже, другой угол обстрела. Овечкин привык именно к этому», — отметил глава ФХР.

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