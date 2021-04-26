Танк ИС-2 приступил к испытаниям на полигоне в Бурятии. ВИДЕО

Танк ИС-2, восстановленный военными инженерами, приступил к испытаниям на полигоне в Бурятии. Мастера восстановили его к празднованию 76-летия Победы.

Тяжелый танк ИС-2 долгие годы стоял на памятном постаменте и находился в коллекции раритетного вооружения и военной техники в городке Сосновый Бор.

Военнослужащие установили двигатель, полностью поменяли все системы жизнеобеспечения двигателя. После этого наладили работу рулевого управления, тормозной системы и других механизмов и агрегатов танка.

После восстановительных работ военными мастерами ремонтного батальона Восточного военного округа прошли ходовые испытания тяжелого советского танка времен Великой Отечественной войны ИС-2 «Иосиф Сталин», пишет ТК «Звезда» со ссылкой на информацию ВВО.

В ходе испытаний военные преодолели на танке несколько сложных препятствий, проверили все системы жизнеобеспечения машины в различных нагрузках и режимах.