НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Танк ИС-2 приступил к испытаниям на полигоне в Бурятии. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
230 3

Танк ИС-2, восстановленный военными инженерами, приступил к испытаниям на полигоне в Бурятии. Мастера восстановили его к празднованию 76-летия Победы.

Тяжелый танк ИС-2 долгие годы стоял на памятном постаменте и находился в коллекции раритетного вооружения и военной техники в городке Сосновый Бор. 

Военнослужащие установили двигатель, полностью поменяли все системы жизнеобеспечения двигателя. После этого наладили работу рулевого управления, тормозной системы и других механизмов и агрегатов танка.

После восстановительных работ военными мастерами ремонтного батальона Восточного военного округа прошли ходовые испытания тяжелого советского танка времен Великой Отечественной войны ИС-2 «Иосиф Сталин», пишет ТК «Звезда» со ссылкой на информацию ВВО.

В ходе испытаний военные преодолели на танке несколько сложных препятствий, проверили все системы жизнеобеспечения машины в различных нагрузках и режимах.

Еще по теме
Испытания новейшей противоракеты показали на видео
«Адмирал Нахимов» станет самым мощным надводным кораблем мира
Найдена пропавшая индонезийская подводная лодка, все погибли
НАТО оценило отвод российских войск от границы Украины
смотреть все
Бурятия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самую дорогую в Сибири квартиру оценили в 43 млн рублей
Танк ИС-2 приступил к испытаниям на полигоне в Бурятии. ВИДЕО
Голодные медведи вышли из лесов в Кузбассе
Красноярские ученые нашли генетические маркеры астмы
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Фанаты предположили, кто победил в шоу «Танцы» на ТНТ
ТНТ объявил победителя шоу «Танцы»
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
53
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
48
Лимит на потребление электричества предложили ввести в России
36
Путин ввел санкции против недружественных государств
31
Навальный прекратил голодовку
30
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Sibnet.Ru