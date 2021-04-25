Мясников рассказал об опасности полного отказа от алкоголя

Полный отказ от алкогольных напитков может привести к развитию инфаркта, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

«А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? <…> Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя", — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, что малые дозы алкоголя — это 19 граммов чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя.

Среди других факторов риска Мясников призвал учитывать пол и возраст. По словам врача, женщины более подвержены развитию инфаркта после 50 лет, тогда как мужчины — после 45.

Помимо этого, среди предпосылок смертельного заболевания медик назвал курение, повышение холестерина низкой плотности или понижение холестерина высокой плотности, повышение уровня сахара или диабет, артериальную гипертонию, отсутствие физической активности и ожирение.