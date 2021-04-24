НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Вербное воскресенье: особенности празднования в ковидное время

Источник:
Sibnet.ru
181 0
Фото: © Sibnet.ru
Вербное воскресенье в 2021 году отмечают 25 апреля. В чем смысл православного праздника, что можно и нельзя в этот день согласно традициям и с чем столкнутся верующие из-за ковидных ограничений?

Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста. Второе и официальное название праздника, которое и объясняет его истинный смысл – Вход Господень в Иерусалим. 

История и суть праздника

В субботу Иисус воскресил Лазаря. В воскресенье Христос вошел в Иерусалим, где собрались паломники. Его приветствовали пальмовыми ветвями, бросая их на дорогу. 

Праздником этот день стал в IV веке в Иерусалиме, когда церковь ввела обычай освящать пальмы как напоминание о событиях, которые происходили перед распятием и воскресением Иисуса Христа.

В России пальм немного, поэтому в православной традиции их заменили ветками вербы, а праздник стал называться Вербным воскресеньем. Только верба зацветает ранней весной в холодном климате.

Традиции Вербного воскресенья

Традиционно Вербное воскресенье начинается с богослужения. На нем читается особая молитва, которая приветствует Христа. После нее вербы окропляют святой водой. Верующие хранят их дома целый год после праздника.

На Руси был обычай приносить вербы к родным и друзьям и слегка бить ими друг друга, приговаривая: «это не я бью, а верба бьет».

Что нельзя делать в Вербное воскресенье? Строгих запретов нет, но не стоит забывать, что еще продолжается Великий пост, поэтому бурных застолий устраивать не стоит.

Также в день Вербного воскресенья православным не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. На Руси в этот день и накануне старались вообще не работать. Кроме того, в священный праздник особым грехом считаются ссоры и нанесенные обиды.

COVID-ограничения в храмах

Пандемия коронавируса не обошла и религиозный мир. Так, например, власти Новосибирска предупредили горожан о мерах безопасности во время церковных богослужений.

  • Богослужения рекомендуется проводить в храмах площадью не более 800 квадратных метров при условии ограничения численности людей: не более 1 человека на 4 квадратных метра. При определении площади исключаются помещения, недоступные для посетителей: алтарь, солея, клиросы, подсобные помещения. Дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 метра.
  • Людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями (в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечнососудистой системы, диабетом) рекомендуется не принимать участие в богослужениях.
  • В храме нужно находиться в маске. Священнослужителям во время таинств исповеди также необходимо соблюдать масочный режим. 
  • В помещениях религиозных организаций должны быть антисептики, прихожанам и священнослужителям должны мерить температуру.
  • В храмах рекомендуется проводить регулярное проветривание, использовать устройства обеззараживания воздуха, дезинфицировать помещения, киоты и предметы, используемые при совершении богослужений и религиозных обрядов.

Еще по теме
Ударные вертолеты впервые пролетят над Улан-Удэ 9 мая
Ветеранам Приангарья подарят бесплатные перелеты в мае
Проводы: как отпраздновать последний день Масленицы
Гадания и чай: как встретить шестой день Масленицы
смотреть все
Отношения #Праздник #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Kanzler
  • Солнечные очки
  • Как выбрать презерватив
Новости Сибири
Неизвестные разгромили памятник ветеранам в Томской области
Ячейку террористов ликвидировали в Сибири
Самолет разбился в Иркутской области. ВИДЕО
Погода в выходные порадует новосибирцев
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Митингующие в Сибири зажгли фонарики в поддержку Навального
Застой российской экономики побил советский рекорд
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Gunja

"Путин напомнил, что за последние 30 лет Россия сократила выбросы парниковых газов сильнее, чем другие...

Gunja

Не смотри больше Рен-Тв , оно плохо на тебя действует))

лачинов

Опять возврат к старым временам. Когда каждый взмах палочки подразумевал составление протокола. Снова...

nicollaich

О подушках безопасности улыбнуло. На половине б/у авто их либо нет, либо они отключены.
Sibnet.Ru