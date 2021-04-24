Вербное воскресенье: особенности празднования в ковидное время

Вербное воскресенье в 2021 году отмечают 25 апреля. В чем смысл православного праздника, что можно и нельзя в этот день согласно традициям и с чем столкнутся верующие из-за ковидных ограничений?

Вербное воскресенье празднуется за неделю до Пасхи, в шестое воскресенье Великого поста. Второе и официальное название праздника, которое и объясняет его истинный смысл – Вход Господень в Иерусалим.

История и суть праздника

В субботу Иисус воскресил Лазаря. В воскресенье Христос вошел в Иерусалим, где собрались паломники. Его приветствовали пальмовыми ветвями, бросая их на дорогу.

Праздником этот день стал в IV веке в Иерусалиме, когда церковь ввела обычай освящать пальмы как напоминание о событиях, которые происходили перед распятием и воскресением Иисуса Христа.

В России пальм немного, поэтому в православной традиции их заменили ветками вербы, а праздник стал называться Вербным воскресеньем. Только верба зацветает ранней весной в холодном климате.

Традиции Вербного воскресенья

Традиционно Вербное воскресенье начинается с богослужения. На нем читается особая молитва, которая приветствует Христа. После нее вербы окропляют святой водой. Верующие хранят их дома целый год после праздника.

На Руси был обычай приносить вербы к родным и друзьям и слегка бить ими друг друга, приговаривая: «это не я бью, а верба бьет».

Что нельзя делать в Вербное воскресенье? Строгих запретов нет, но не стоит забывать, что еще продолжается Великий пост, поэтому бурных застолий устраивать не стоит.

Также в день Вербного воскресенья православным не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. На Руси в этот день и накануне старались вообще не работать. Кроме того, в священный праздник особым грехом считаются ссоры и нанесенные обиды.

COVID-ограничения в храмах

Пандемия коронавируса не обошла и религиозный мир. Так, например, власти Новосибирска предупредили горожан о мерах безопасности во время церковных богослужений.

Богослужения рекомендуется проводить в храмах площадью не более 800 квадратных метров при условии ограничения численности людей: не более 1 человека на 4 квадратных метра. При определении площади исключаются помещения, недоступные для посетителей: алтарь, солея, клиросы, подсобные помещения. Дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 метра.

Людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями (в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечнососудистой системы, диабетом) рекомендуется не принимать участие в богослужениях.

В храме нужно находиться в маске. Священнослужителям во время таинств исповеди также необходимо соблюдать масочный режим.

В помещениях религиозных организаций должны быть антисептики, прихожанам и священнослужителям должны мерить температуру.