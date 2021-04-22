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Зрители вернут трех участников в шоу «Голос. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, предоставлено Первым каналом

Новый выпуск восьмого сезона шоу «Голос. Дети» покажут в прямом эфире Первого канала в пятницу. Зрители с помощью голосования решат, кто из выбывших участников вернется в проект.

По правилам «Голоса» после этапа «Песня на вылет» наставник выбирает двух финалистов из пяти. Зритель может спасти одного из троих детей, выбывших из проекта. 

К участию в дополнительном этапе допущены вокалисты, выигравшие в «Поединках», но не прошедшие «Песню на вылет»:

  • Команда Басты. Полина Данильченко, Тима Завалинич, Василиса Суюнова
  • Команда Лободы. Софья Фанта, Мирон Проворов, Ксения Коваленко
  • Команда Крида. Софья Медведева, Георгий Дзебоев, Алиса Трифонова

В финал уже прошли Мария Политикова и Кира Гоголадзе из команды Басты, Влад Тюкин и Юлия Гаврилова от Светланы Лободы, Анна Волкова и Елизавета Трофимова от Егора Крида.

Новый выпуск восьмого сезона «Голос. Дети» выйдет в прямом эфире Первого канала в пятницу, 22 апреля в 21.30 (по мск).


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