Зрители вернут трех участников в шоу «Голос. Дети»

Фото: © Максим Ли, предоставлено Первым каналом
Новый выпуск восьмого сезона шоу «Голос. Дети» покажут в
прямом эфире Первого канала в пятницу. Зрители с помощью голосования решат, кто
из выбывших участников вернется в проект.
По правилам «Голоса» после этапа «Песня на вылет» наставник
выбирает двух финалистов из пяти. Зритель может спасти одного из троих детей,
выбывших из проекта.
К участию в дополнительном этапе допущены вокалисты,
выигравшие в «Поединках», но не прошедшие «Песню на вылет»:
- Команда Басты. Полина Данильченко, Тима Завалинич, Василиса Суюнова
- Команда Лободы. Софья Фанта, Мирон Проворов, Ксения Коваленко
- Команда Крида. Софья Медведева, Георгий Дзебоев, Алиса Трифонова
В финал уже прошли Мария Политикова и Кира Гоголадзе из
команды Басты, Влад Тюкин и Юлия Гаврилова от Светланы Лободы, Анна Волкова и
Елизавета Трофимова от Егора Крида.
Новый выпуск восьмого сезона «Голос. Дети» выйдет в прямом
эфире Первого канала в пятницу, 22 апреля в 21.30 (по мск).