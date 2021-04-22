Зрители вернут трех участников в шоу «Голос. Дети»

Новый выпуск восьмого сезона шоу «Голос. Дети» покажут в прямом эфире Первого канала в пятницу. Зрители с помощью голосования решат, кто из выбывших участников вернется в проект.

По правилам «Голоса» после этапа «Песня на вылет» наставник выбирает двух финалистов из пяти. Зритель может спасти одного из троих детей, выбывших из проекта.

К участию в дополнительном этапе допущены вокалисты, выигравшие в «Поединках», но не прошедшие «Песню на вылет»:

Команда Басты. Полина Данильченко, Тима Завалинич, Василиса Суюнова

Полина Данильченко, Тима Завалинич, Василиса Суюнова Команда Лободы. Софья Фанта, Мирон Проворов, Ксения Коваленко

Софья Фанта, Мирон Проворов, Ксения Коваленко Команда Крида. Софья Медведева, Георгий Дзебоев, Алиса Трифонова

В финал уже прошли Мария Политикова и Кира Гоголадзе из команды Басты, Влад Тюкин и Юлия Гаврилова от Светланы Лободы, Анна Волкова и Елизавета Трофимова от Егора Крида.

Новый выпуск восьмого сезона «Голос. Дети» выйдет в прямом эфире Первого канала в пятницу, 22 апреля в 21.30 (по мск).