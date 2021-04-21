Алюминиевые заводы в Сибири сделают экологичными

Президент России Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию в среду пообещал, что в 2021 году с помощью механизма госгарантий начнется модернизация алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке.

О модернизации на четырех сибирских алюминиевых заводах сообщал в апреле гендиректор «Русала» Евгений Никитин. Необходимо заменить электролизеры, работающие по старой технологии. Это поможет сократить вредные выбросы в атмосферу и снизить потребление электроэнергии.

В среду президент РФ сказал, что правительство поддержит проекты бизнеса по экологической модернизации предприятий. «Уже с этого года с помощью механизма госгарантий начнем обновление алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке», — заверил Путин.

Он также потребовал предусмотреть ответственность за соблюдение экологических норм. Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все города России.