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AliExpress назвал любимые ароматы сибиряков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Аналитики AliExpress проанализировали данные о покупках россиян на площадке за 2020 год в категориях парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, ароматы для дома, оказалось, что жители городов Сибири предпочитают разные ароматы.

Самый популярный аромат в России — это роза. Продукцию с ароматом розы чаще всего выбирали во всех регионах России, за исключением Тюмени, Омска и Новосибирска, где на первое место вышли фруктовые ароматы, товары с запахом лаванды и алоэ. Красноярцы предпочитают аромат шоколада.

Аналитики обратили внимание, что в каждом регионе есть свой аромат, который жители выбирали чаще, чем в среднем по стране, и составили парфюмированную карту России.

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Топ комментариев

Glum_Tweet

Ага его любовь видна во всём! Дорог нет медицины нет зарплат нет жизни нет! Любовь зла!

Иркут 69

Рождественская сказка для непосредственных домохозяек в глубинке... 😀Впервые за полтора десятка лет взял...

Uynachalnica

То-то зарплаты тут самые низкие!

great_america

Очевидно он любит безлюдную сибирь.
Sibnet.Ru