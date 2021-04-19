AliExpress назвал любимые ароматы сибиряков

Аналитики AliExpress проанализировали данные о покупках россиян на площадке за 2020 год в категориях парфюмерия, бытовая химия, уходовая косметика, ароматы для дома, оказалось, что жители городов Сибири предпочитают разные ароматы.

Самый популярный аромат в России — это роза. Продукцию с ароматом розы чаще всего выбирали во всех регионах России, за исключением Тюмени, Омска и Новосибирска, где на первое место вышли фруктовые ароматы, товары с запахом лаванды и алоэ. Красноярцы предпочитают аромат шоколада.

Аналитики обратили внимание, что в каждом регионе есть свой аромат, который жители выбирали чаще, чем в среднем по стране, и составили парфюмированную карту России.