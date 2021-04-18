Врач указал на самую вредную прическу для волос

Состояние волос зависит не только от общего здоровья организма, на их состояние крайне отрицательно может влиять и прическа, сказал врач-трихолог Георгий Абрамов.

«Самое вредное — то, что делали наши мамы и бабушки в 1960-е годы — так называемый начес, когда волосы против роста расчесывали, чтобы получался пышный пучок. Что происходит в этот момент: мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую», — сказал врач в интервью радио Sputnik

Повреждение структуры – это одна из основных проблем с волосами, поэтому нужно стараться не травмировать их, выбирать заколки, резинки и другие аксессуары с гладкой поверхностью и, конечно же, отказаться от причесок с начесом, сказал Георгий Абрамов.

Он подчеркнул, что все остальные прически абсолютно не влияют на здоровье волос. «Высокий пучок, косички или что-то еще – никакого принципиального отношения к здоровью волос это не имеет. Распущенные волосы носить тоже не вредно», — отметил Георгий Абрамов.