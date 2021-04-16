Томичи поборются за выход в полуфинал шоу «Comedy Баттл»

Команда из Томска «Нам можно» попробует пройти в полуфинал «Comedy Баттл» и продолжить борьбу за главный приз — 5 миллионов рублей. Эфир с томичами состоится в пятницу на ТНТ, сообщила пресс-служба канала.

В первом этапе томичей пропустили дальше благодаря шуткам юмористов после самого выступления. Номер, с которым выступила команда «Нам можно», показался членам жюри недостаточно смешным.

По словам команды «Нам можно», поездка на кастинг была спонтанной и на энтузиазме, и поэтому выступление получилось не совсем подготовленное. Но на подготовку ко второму туру времени был достаточно и настрой уж был другим.

«Мы старались шутить на актуальные темы: про знаменитостей, которые сейчас на слуху, про блогеров, про события в мире. Наша команда поняла, что нужно зрителю "Comedy Баттл" и, наверное, поэтому мы получили эмоции зала!» — рассказала участница трио «Нам можно» Дарья Показаньева.

Выступление томского трио «Нам можно» покажут в эфире в пятницу, 16 апреля, в 22.00 на канале ТНТ.