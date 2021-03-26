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Трио из Томска прошло в «Comedy Баттл» после смешной перепалки с жюри

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из программы «Comedy Баттл»

Команда из Томска «Нам можно» выступила в первом этапе проекта «Comedy Баттл». Юмористы показали спорный номер, но после очаровали членов жюри общением.

Трио «Нам можно», в составе которого Рустам Саидов, Дарья Показаньева и Елизавета Томилова, показали номер с интересным ходом. Девушки показывали не очень смешные миниатюры, а Саидов их забавно комментировал. Первые две шутки зашли на «ура», но затем смех в зале и жюри стих.

После выступления члены жюри были в замешательстве, пропускать ли трио в следующий этап. «Мне понравился ход. Прикольный ход. Было бы, конечно, классно, если бы сами миниатюры были смешные», — прокомментировал выступление член жюри Антон Шастун.

Но участники трио не растерялись и вступили в диалог со своими судьями. Дарья Показаньева своей харизмой и шутками убедила жюри, что трио заслуживает пройти дальше и томичи перешли в следующий этап.


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