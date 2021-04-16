ОАК подтвердил задержку выхода МС-21 на рынок

Начала серийных поставок лайнера МС-21-300 задержится на год и перенесется с 2021 на 2022 год, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Причиной переноса стали «торговые ограничения», в первую очередь на поставки материалов для композитного крыла, а также новые правила получения лицензий для зарубежных партнеров российского проекта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ОАК.

По словам, сотрудника Высшей школы экономики, Института экономики транспорта и транспортной политики Андрея Крамаренко, что изначально в идеологии МС-21 было заложено много прорывных технических решений: композитное крыло, в значительной степени композитный фюзеляж.

«Если бы проект вышел на рынок тогда, когда должен был выйти, то есть уже, это, наверное, было бы прорывным решением. Но сам проект тормозится по ряду причин, не только связанных с санкциями. Отечественный авиапром, мягко говоря, не блещет производственными и научными компетенциями», — цитирует Крамаренко «Бизнес-FM».

Сейчас наработки и потенциал, заложенные в советское время, «подутеряны» и восстанавливаются заново, добавил он. Кроме того, для МС-21 сейчас вообще очень плохая история с выходом на рынок — коронавирусный шлейф будет тянуться на годы вперед.

Даже если хорошо подрасчистить российский рынок — это 2% от мирового и никакой большой погоды не сделает. Разрабатывать самолет ради 2% мирового рынка было бы совершенно бессмысленной затеей... Так что если сейчас вытащить самолет на рынок, приткнуть его все равно некуда», — резюмировал эксперт.