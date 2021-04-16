Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии

Российская армия стала современной, мобильной, компактной и боеспособной, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Вооруженные силы РФ отвечают всем требованиям, предъявляемым к самым передовым армиям мира, отметил он.

«Основные преобразования в целом завершены. Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров», —сказал Шойгу в интервью «Российской газете».

По его словам, «созданы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, сформированы Силы специальных операций, военная полиция и подразделения беспилотной авиации. Появился новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы».

На вооружение поступило более 15,5 тысячи современных образцов вооружения и техники в сухопутные войска с 2012 года. Воздушно-космические силы и авиация флота получили более полутора тысяч летательных аппаратов, Военно-морской Флот — свыше 190 кораблей.

Существенно изменился кадровый состав. Количество военнослужащих по призыву сокращено до 225 тысяч. Численность контрактников увеличена до 380 тысяч. Ими полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты.