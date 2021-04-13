Зеленский потребовал от Байдена меньше слов и больше действий

Украина ждет от администрации Джо Байдена не слов, а действий, в том числе, по вопросу вступления страны в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать это прямо, а потом сделать это», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью CNN в ответ на вопрос, достаточную ли поддержку Украина получает от президента США Джо Байдена.

«Украине нужно больше, чем слова», — добавил Зеленский. Он не исключил, что однозначная поддержка Западом членства Украины в НАТО может вызвать жесткую реакцию России, но отметил, что вступление в Североатлантический альянс — это позиция Украины, и она намерена добиваться ее.

Зеленский также сказал, что украинские солдаты устали от семи лет конфликта, но готовы к столкновению с Россией. «Это может произойти каждый день. Они готовы, но мы тоже готовы», — сказал президент Украины.