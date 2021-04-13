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Зеленский потребовал от Байдена меньше слов и больше действий

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента Украины

Украина ждет от администрации Джо Байдена не слов, а действий, в том числе, по вопросу вступления страны в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если они видят Украину в НАТО, то должны сказать это прямо, а потом сделать это», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью CNN в ответ на вопрос, достаточную ли поддержку Украина получает от президента США Джо Байдена.

«Украине нужно больше, чем слова», — добавил Зеленский. Он не исключил, что однозначная поддержка Западом членства Украины в НАТО может вызвать жесткую реакцию России, но отметил, что вступление в Североатлантический альянс — это позиция Украины, и она намерена добиваться ее.

Зеленский также сказал, что украинские солдаты устали от семи лет конфликта, но готовы к столкновению с Россией. «Это может произойти каждый день. Они готовы, но мы тоже готовы», — сказал президент Украины.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.
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